Falleció uno de los heridos por tragedia en Mallama: ya son 17 víctimas mortales

Aumenta la dimensión de la tragedia provocada por un gran deslizamiento de tierra en la vereda San Miguel, municipio de Mallama , en la vía que une a Pasto con Tumaco, Mariño.

“Esta mañana acaba de fallecer una de las personas que estaba en el hospital aquí en Pasto, por eso ya se sube a 17 las personas que han fallecido en esta emergencia en el municipio de Mallama”, indicó Jader Gaviria, director de gestión del riesgo de Nariño.

Por tercer día consecutivo, unos 86 rescatistas siguen en la búsqueda de más víctimas fatales.

“Nos quedaría una persona hospitalizada aquí en Pasto también y nos quedaría pendiente una persona por recuperar de las personas que nos han reportado", indicó Gaviria.

Con el pasar de las horas, familiares y amigos de las víctimas son más conscientes de sus grandes pérdidas.

"Siempre hemos estado juntas. Incluso yo comparto la habitación de donde vivíamos con ella, excelente persona, buena amiga y todavía pareciera que no lo creyera. Hasta no verla no lo creo”, dijo Johanna González, amiga de una de las personas fallecidas.

Los trabajos de remoción de tierra continúan en la zona, mientras el tránsito vehicular se habilitó en la vía.

“Desde tempranas horas de la mañana se sigue trabajando en el sector San Miguel, municipio de Mallama, vía Pasto - Tumaco. De acuerdo a lo informado por Invías y el trabajo articulado con las entidades de socorro se espera que en el trascurso del día esté habilitada la segunda calzada de la vía y estemos dando movilidad en este importante tramo vial tanto para el departamento de Nariño como para el país", indicó el mayor general Juan Alberto Lineros, director de Tránsito y transporte de la Policía Nacional.

Los organismos de socorro esperan encontrar en las próximas horas la que sería la última víctima del deslizamiento del pasado martes en la madrugada.