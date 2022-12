Fallo del Consejo de Estado permite que un joven vaya acompañado de su mascota al trabajo

Justo el día del cumpleaños número 5 de Isis, una perra golden retriever, ella y su dueño, Juan Sebastián, recibieron el mejor regalo que vino directamente del Consejo de Estado. Los dos podrán estar en la oficina mientras él trabaja, pues el joven tiene un diagnóstico de depresión.



“Desde hace ya más de 5 años, o sea, eso fue acreditado por medio de la historia clínica de la EPS. Igualmente, la psicóloga que me está tratando certificó la relación que tengo con Isis y pues estableció que el estar en su compañía a mí me representa tranquilidad”, afirmó Juan Sebastián Castañeda.

Él es auxiliar del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué y hasta el momento la administración del Palacio de Justicia no le había permitido ingresar a la mascota a su oficina. Por eso, interpuso una acción de tutela que fue rechazada inicialmente, pero apeló la decisión ante el Consejo de Estado y hoy ya atiende audiencias acompañado de su mascota.

“Yo estoy cumpliendo mis labores completamente normales porque la presencia de Isis no implica que esté distraído o que yo esté exclusivamente dedicado a ella. Yo sigo cumpliendo con mi trabajo de una forma normal”, agregó Juan Sebastián.



En esta providencia, el Consejo de Estado advierte que el canino debe cumplir con todas las normas sanitarias. Sus compañeros de trabajo hablaron del tema.

"(Es) un ser sintiente, lleno de amor y lleno de sapiencia para entender a una persona tan brillante como es Juan Sebastián”, expresó el juez segundo penal Henry Beltrán.

Isis no es la primer mascota que está en una entidad pública, pues en la Gobernación del Tolima también, sin acción de tutela, ya aceptan que las mascotas estén acompañando en las oficinas a sus dueños.