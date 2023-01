¿Falló la seguridad en la General Santander? Estas fotos del carro bomba siembran la duda

Aunque se ve la camioneta por las calles internas de la escuela, ministro de Defensa dice que no es hora de cuestionar a la Policía sino de hallar los autores.

En una de las fotografías, publicadas por Noticias Uno, que hacen parte de la investigación oficial y que no fueron mostradas a la opinión pública se ve cuando el vehículo transita sin problema junto a dos formaciones de uniformados que a esa hora realizaban labores dentro de la unidad policial.

En otra foto se le ve pasar por otra calle interna de la escuela, calle que es conocida como avenida Chile.

En la imagen que sí entregaron a los medios se ve cuando el carro bomba es parado por un policía que, según las fuentes de la investigación, le pedía que retrocediera porque no podía andar por ese lugar.

Las fotografías contradicen las versiones que inteligencia de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía y voceros del ministerio de Defensa entregaron diligentemente a los medios horas después del atentado, en las que aseguraron que el conductor del carro bomba entró a la fuerza a la escuela general Santander.

Esta fue la explicación que emitieron en su momento las autoridades. “Ingresa bruscamente”, afirmó el ministro de Defensa



"El gobierno expresa preocupación por algunas redes sociales que pertenecen a grupos delictivos y que están siendo consultadas por ciudadanos": Guillermo Botero en rueda de prensa sobre atentado a Escuela General Santander https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/UKWOEqxkDT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 18, 2019

Consultadas hoy sobre estas imágenes y las aparentes contradicciones, las mismas fuentes que habían contado la primera versión de un ingreso a la fuerza del carro bomba a la escuela aseguraron que el vehículo no alcanzó a estar dentro de la escuela más de 48 segundos antes de hacer explosión.

Sin embargo, el hecho de que, aparentemente, la camioneta no haya entrado de manera forzada y sin derrumbar una baranda, y sin haber sido detectada por los perros antiexplosivos de la guardia, genera dudas sobre si hubo o no fallas de seguridad en la escuela, un tema que otra fuente de la Policía reveló a Noticias Caracol, será motivo de indagaciones para establecer posibles irregularidades.

Ante estas imágenes, Guillermo Botero, ministro de Defensa afirmó: “aquí lo primero es la seguridad del pueblo colombiano. Después habrá una investigación interna y ese tema será mirado. No podemos buscar los culpables en la escuela de cadetes, tenemos que buscar los culpables en las personas que hicieron el acto terrorista. Ni más faltaba que ahora los responsables sean las personas que estaban en la escuela, eso no puede ser. Los culpables son otros”.

Mientras de definen responsabilidades, si las llega a haber, las autoridades siguen escarbando para establecer hasta el más mínimo detalle de lo ocurrido el jueves.