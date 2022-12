Falso embarazo desató atroz crimen de mujer gestante en Santander

Isidro Hernández, pareja durante 17 años de la mujer que fue asesinada para robarle el hijo que estaba a punto a dar a luz, narró su drama.

“Al ver que no aparecía, me fui a la Sijín para que fuéramos al lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, donde supuestamente había una guaca y desgraciadamente me encontré con el hecho que me han matado la mujer. Qué mi diosito me dé fortaleza”, clamó Hernández.

La víctima, Sandra Bernal Díaz, tenía de 34 años y cinco hijitas. Su cadáver fue hallado en la vereda San Lorenzo del municipio de Socorro, Santander.

La presunta homicida, Esilda María Díaz Rodríguez, acudió a un centro asistencial con el bebé, pero fue delatada por una ecografía que corroboró que nunca había estado embarazada.

Junto a la mujer fue detenida Juan Carlos Veras, alias ‘Cindy’, señalado de ser el asesino material de Bernal.

Ambas personas fueron cobijadas con orden de captura por los delitos de secuestro simple, tráfico de niños, niñas y adolescentes, así como por homicidio agravado.

Los acusados no aceptaron los cargos imputados.