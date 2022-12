Falso general en Soacha pedía hasta $15 millones para ingresar a la Policía

Un hombre que se hacía pasar por coronel de la Policía, quien pedía dinero a sus víctimas prometiendo la incorporación en la escuela de oficiales, fue detenido en las últimas horas.

Según las autoridades, el capturado incluso extorsionaba a los ciudadanos que no pagaban, amenazando con hacer daño a sus familias.

Unidades del Gaula y la Policía de Soacha capturaron al falso coronel en el momento en que recibía la suma de 4 millones de pesos producto de la extorsión a una de sus víctimas.

“Él me dijo que era coronel de la Policia y que me podía colaborar para el ingreso porque yo necesitaba un apadrinado”, indicó una supuesta víctima del procesado.

Al momento de la captura, el falso coronel portaba insignias de la Policía.

Según las autoridades, varias fueron las víctimas del estafador. Esta persona ya fue judicializada y cobijada con medida de aseguramiento por los delitos de extorsión, estafa, suplantación de identidad y falsificación en documento público.

Las autoridades hacen un llamado a las personas que hayan sido víctimas de este hombre para que lo denuncien.

El comandante de la Policía de Soacha, coronel Gustavo Berdugo, recalcó que este tipo de procederes debe ser denunciado de inmediato. "En ningún momento la Policía Nacional exige dinero para poder adelantar este proceso de incorporación siempre lo hacemos de manera directa a través de las oficinas"