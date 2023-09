Falsos positivos en Casanare: familiares creen que militares mienten y encubren a altos mandos

Entre los familiares de las víctimas de falsos positivos que llegaron a Yopal para conocer la verdad hay quienes dudan de los exmilitares que han dado sus testimonios. Miriam Álvarez, que perdió a sus dos hijos para la época de esos dolorosos hechos en Casanare, considera que las confesiones de los victimarios son inverosímiles.



“Nos están mintiendo, ellos eran corruptos, ellos se vendían al mejor postor, andaban con las Autodefensas Campesinas del Casanare y con el bloque Centauros, y hoy en día eso no lo confiesan acá. Aquí faltan muchas víctimas que no han aparecido, muchos muertos que no han aparecido. Nosotros exigimos la verdad”, dijo la señora.

Algunos exmilitares implicados han cambiado sus versiones sobre los hechos. Por eso, aseguran familiares de las víctimas de falsos positivos que se ha estado protegiendo y encubriendo a altos mandos.

“Estamos aquí seguros de que el señor Torres Escalante es un asesino y perpetrador de todas estas masacres que sucedieron aquí en Casanare. Hay muchos que están encubriendo y que no están siendo llamados a esta sala”, señaló por su parte Leidy Johana Torres, vocera de las víctimas.

José Hilario López, abogado de las víctimas, dijo que “los señores comparecientes acudieron a la JEP no por el interés de aportarle verdad a las víctimas, sino por los beneficios que van a recibir. Van a cambiar penas de 50 o más años que les impondría la justicia ordinaria por sanciones de dos a cinco años”.

Muchas familias que perdieron seres queridos y otras de algunos que nunca aparecieron aún tienen la esperanza de conocer la verdad y que las autoridades establezcan responsables.

La audiencia pública de reconocimiento de verdad que adelanta la JEP en Yopal continuará con la recepción de testimonios por parte de los comparecientes. En la tarde de este martes 19 de septiembre se abrirá un espacio para las conclusiones, pero también se escucharán a los familiares de las víctimas de los falsos positivos cometidos en ese departamento.