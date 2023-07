Familia caleña que estaba en la India por tratamiento para su hijo ya está en Colombia

Colombia estaba atenta al desenlace de la historia de la familia caleña Nieto Londoño , que viajó a la India para poner en tratamiento a su hijo con parálisis cerebral, pero que vivió una odisea antes de su regreso.



Después de más de 20 horas de viaje entre la India y Colombia, Édgar, Laura y el pequeño Daniel ya se encuentran en casa. En medio de sentimientos encontrados, lo único que tienen claro es que de aquí en adelante tendrán que luchar contra las circunstancias para brindarle buena salud y bienestar al pequeño.

“Creció, aumentó de peso, aquí siempre nos amenazaban con el bienestar, porque él estaba en estado de desnutrición. A pesar de que no es algo que podamos controlar por su enfermedad, la espasticidad mejoró, ya no está rígido, está más flexible, lo hemos visto más atento, la parte cognitiva vemos que ha mejorado, la sonrisa, antes del primer ciclo él no sonreía nada”, señaló Édgar Nieto, papá de Daniel.

"Mi hijo por fin sonrió". Este fue sin duda alguna el gesto más bondadoso que la vida le ha regalado a esta familia después de un largo tratamiento experimental contra la parálisis cerebral que padece Daniel y que le fue aplicado en la India.

Fueron dos meses de incertidumbre y miedo sin saber cuándo sería el regreso a casa. “De cierto modo, nos devolvió las esperanzas. Ver a Daniel que de un momento a otro empezó a sonreír, no tiene precio”, expresó Laura Londoño, madre del niño.



Si bien el tratamiento que recibió Daniel en la India ha funcionado de la mejor manera, a su llegada a Cali, estos padres tienen claro el trabajo que tendrán que librar con la EPS para que el pequeño Daniel pueda recibir terapias, tratamientos y cuidados necesarios.



Publicidad

“Ahora necesitamos que la EPS reactive los servicios de Daniel. La última vez que volvimos tocó con abogada, esperamos esta vez no tener que llegar a ese punto”, añadió el padre de Daniel.

Laura Londoño concluyó con lo siguiente: “No se rindan, confíen en Dios, a veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero todo tiene un propósito, una razón de ser”.

Esta familia volverá a la India el próximo año para continuar con el tratamiento. Por ahora, el trabajo se centra en crear una fundación para niños con parálisis cerebral y brindar oportunidades para que Daniel y otros menores en su misma condición médica puedan seguir adelante con sus vidas y tratamientos.