Familia de cabo herido en ataque de FARC en Cauca rechaza detención de militares

Familiares del suboficial Wílder Aguilar, sobreviviente de la masacre de las FARC a militares el pasado abril en Buenos Aires, Cauca, se mostraron indignados ante la decisión de un Juzgado Penal Militar de enviar a la cárcel a un cabo y a un sargento mientras comprueban su responsabilidad en el ataque. El hecho dejó diez uniformados muertos.

"Llegan al monte, los botan allá. Si hubiese pasado algo bueno hubiese salido algún oficial, bien arreglado, diciendo que se realizó una operación buena, satisfactoria. Pero como fue algo fallido, entonces ahora los culpables son ellos", manifestó Carolina Ávila, esposa del familiar de suboficial herido.

Pese a que la Justicia Penal Militar no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, de acuerdo a versiones extraoficiales, la jueza habría decidido ordenar la detención preventiva de los dos militares porque habrían contradicciones en sus testimonios y no se descarta que hubieran ingerido licor antes de la masacre. No obstante, eso es materia de investigación.

La madre del cabo Aguilar expresó su preocupación porque, según ella, si su hijo se recupera también podría ir a la cárcel. "Mi hijo amó mucho su carrera, en todas las fechas especiales nunca estuvo con nosotros por estar allá", contó la mujer.

Entre tanto, los dos suboficiales que fueron hallados responsables permanecen recluidos en una guarnición militar en Palmira, Valle del Cauca.