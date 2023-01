Familia de geóloga asesinada en Antioquia pide más años de cárcel para autores del crimen

Hay desconcierto entre allegados de Laura Alejandra Flórez, asesinada junto a dos compañeros, por la condena que se dictó contra alias ‘Garbanzo’ y ‘Yonatan’.

Conocida la decisión del Juzgado Primero Especializado de Antioquia, de sentenciar a 36 años de prisión a Jhon Neison Sepúlveda, alias ‘Garbanzo’ y de 30 años a Yonatan Carvajal Holguín, por el crimen de los jóvenes Henry Mauricio Martínez, Laura Alejandra Flórez y Camilo Andrés Tirado; la familia de la profesional en Manizales dice no estar conforme.

"Muy tristes, porque es que ante la magnitud de la tragedia, se enlutaron tres familias. El modo en que operó la guerrilla o esos disidentes que llegaron, los encontraron indefensos, estaban casi durmiendo; pagar una condena que se va a reducir a 10 o 12 años”, expresa Jhon Jairo Flórez, papá de geóloga asesinada.

Con la fuerza que les da recordar a Laura Alejandra y a sus compañeros de trabajo, piden que los abogados y el estado apelen la decisión.

"No solo nosotros sino la familia de los otros geólogos de Henry Martínez y de Camilo Tirado también deben estar muy triste porque la verdad no la esperábamos”, señala.

Por su parte, Clara Isabel Aguirre manifiesta que el vacío que ha dejado la violenta muerte de su hija es cada vez más grande, "mucha tristeza porque la niña ya no está con nosotros, pues esa es la justicia colombiana, esperemos más bien la justicia de Dios"

Alias ‘Garbanzo’ y alias ‘Yonatan’ fueron capturados por las autoridades de Antioquia desde octubre pasado.

