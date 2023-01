“Lo mataron”: familia de joven que murió en Cundinamarca denuncia abuso policial

La muerte de Elvis Vivas, de 24 años, tras las movilizaciones del pasado 1 de mayo en Madrid , Cundinamarca , será investigada por el equipo de fiscales encargados de los hechos relacionados con el paro en Colombia.

Elvis Vivas, era para su familia un joven soñador, alegre, con objetivos e ideales claros.

“Le arrebataron la vida, nos sentimos demasiado tristes por eso. Él era una persona llena de sueños, amigable, que reía, mejor dicho, era una persona llena de sueños, trabajadora, feliz. Nos lo arrebataron, mi sobrino no se murió, a él lo mataron”, comenta su tío Andrés López.

El joven falleció este sábado en el hospital San Rafael de Facatativá.

“Una marcha pacífica, llega el Esmad ataca a todas las personas y él sale en ese momento del grupo, se retira del grupo, y está solo, cuando el queda solo y va caminando lo devuelve la Policía y el intenta salir, lo devuelven y en ese momento un policía lo agrede, él intenta sostenerse para que no lo ataquen más y lo atacan entre más o menos 10 policías. Al parecer, incluso utilizan un arma y lo golpean bastante, lo llevan a rastras”, asegura Cristian Ruiz, amigo de Elvis Vivas.

El equipo de fiscales que investiga los hechos relacionados con el paro en el país asumió la investigación

” No me parece justo lo que le hicieron a él y a los muchachos que han caído. Lo único que pido es que se haga justicia porque eso no puede quedar así”, clamo Diana López, tía del joven fallecido.

La Policía de Cundinamarca sostuvo que un mayor de la institución fue capturado en las últimas horas por su presunta responsabilidad en la muerte de otro joven que también se encontraba en el lugar.