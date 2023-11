Familia de niño colombiano muerto en río Bravo pide hallar a su hermanita: “Siempre estaban juntos”

Una llamada de un vocero de la Embajada de Colombia en Estado Unidos le confirmó a la familia de Jesús David Martínez Galán que el niño colombiano, de 6 años, había sido hallado sin vida luego de ser arrastrado por la corriente del río Bravo, cuando cruzaba con su hermanita de 4, Eylen Mariana, y su mamá Yini Galán, de 23 y la cual pudo ser rescatada con vida.



La familia salió hace 5 meses de Girón, en Santander, en busca del sueño americano, pero todo se convirtió en una pesadilla.

Nery Erazo, abuelita del pequeño hallado muerto, contó que madre e hijos eran inseparables. “Los niños era la razón de ser de ella. Para todas partes siempre los tres juntos, para todas partes, donde estaba el uno estaba el otro”, sostuvo.

Yini, la mamá del niño colombiano, se encuentra en un refugio de Nueva York esperando noticias de su otra pequeña, mientras llora la muerte de su hijo mayor.

Nelsy Naranjo, tía del menor de edad, contó que estaban en su casa de Girón cuando “llamó uno del consulado a decirle que le describiera la ropa del niño y ya confirmaron que era el niño, que era el bebé, que era el bebé que habían encontrado”.

Andrés Mejía, cónsul de Colombia en Estados Unidos, indicó que “el cuerpo del menor hombre fue hallado en un alto estado de descomposición, y con ayuda de la información que nos suministraron las autoridades de la frontera y una vez entramos y pudimos verificar esta información con la madre, se confirmó que se trataba del menor. La autoridad en Estados Unidos ha ordenado la práctica de una necropsia que va a tardar algún tiempo”, que sería entre tres semanas o varios meses.

El organismo consiguió que una empresa creme el cuerpo del pequeño de forma gratuita y posteriormente los restos serían repatriados a Colombia.

La abuelita del niño colombiano, entre tanto, reconoció que “quería que ellos aparecieran como fuera, pero que aparecieran. Lamentablemente apareció el bebé de la manera en que apareció, en mi corazón siempre mantuve la esperanza de que apareciera con vida”.

Ahora, les clama a las autoridades de Estados Unidos para que no detengan la búsqueda de su nieta, “que nos la rescaten como sea, y que me la ayuden, que no me la dejen sola, que aunque yo estoy acá mi corazón y mi mente siempre están con ella”.