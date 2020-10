Familia de paciente muerto por COVID amenaza a médica que lo atendió

La médica María Cristina Florián, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, denunció que recibió amenazas de muerte por parte de los familiares de un paciente.

“Una señora quien argumenta ser familiar del paciente fallecido me dice que le he tomado una prueba falsa al paciente y que me he inventado el diagnóstico de COVID, con el ánimo de cobrar un dinero, y que, por esto, yo debo morir y que tienen los medios para hacer que yo fallezca”, dijo.

Y mientras la médica dijo que ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía, el gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Piedrahíta, rechazó el hecho y lamentó “que existan hoy bandidos, delincuentes, criminales, personas desadaptadas, ignorancia social en torno al tema” del coronavirus COVID-19 .

“Hoy, más que nunca, está demostrado que efectivamente la gente no conoce qué es el COVID, que existe mucha ignorancia y esta ignorancia está siendo transmitida a la seguridad, a la tranquilidad, a la dignidad y a la integridad de nuestros médicos en el área de la salud”, afirmó.

De la misma forma se pronunció el presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo, José Luis Accini, quien calificó lo sucedido como un “hecho tan doloroso” y “abominable”.

“Rechazamos categóricamente y a todo pulmón, a todo pulmón toda la sociedad colombiana debe volcarse a rechazar este nuevo y abominable hecho de amenazas contra un profesional que lucha, y tengo la evidencia de que la doctora lucha todo el tiempo intentando salvar la vida de la gente”.

El origen

Accini también se refirió al origen de las amenazas contra profesionales de la salud en medio de la pandemia.

“Esto tiene un origen, en parte, y el origen es este tipo de cuestionamientos que se le hizo al cuidado intensivo y que partió de una denuncia hecha por un congresista de Cali, quien no preciso en este momento”, dijo el directivo.

Dijo que eso fue hace cuatro meses y luego vino la denuncia del ministro de Salud, Fernando Ruiz, en una invitación que le hicieron al Congreso de la República.

“El Ministerio de Salud hizo referencia frente estos temas anómalos, uno hablaba de un cartel, el ministro hablaba de unos ingresos inadecuados a la unidad de cuidados intensivos o unos egresos que no eran los correspondientes”, afirmó.

En ese sentido, les pidió a las autoridades que digan qué ha pasado con la investigación y dónde están las anomalías, por, “si las hay, que las instituciones paguen por esto, pero no puede pagar todo el país”.

“Esto ha traído una serie de consecuencias que han dado al traste también con la vida de mucha gente. La gente tiene temor de ir a los hospitales, a la unidad de cuidados intensivos y han perdido confianza en las instituciones”, anotó.

Concluyó que ya se ha enviado comunicación a la Fiscalía, Procuraduría, Policía y al superintendente de Salud, “que debe salir a los medios a decir qué pasado con estas investigaciones”.