Familia multiespecie: Iglesia católica señala que a los animales no se les debe dar "el rol de hijo" Según la Iglesia, no es pertinente hablar de familia multiespecie, pues estos seres no deben humanizarse. “No les den la categoría o el rol de hijo”, indicó el director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal de Colombia.