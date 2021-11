Familia tuvo que entrar a campo minado para recuperar cadáver de un ser querido

En un bosque, a 300 metros del casco urbano de la inspección de San Juan del Lozada en San Vicente del Caguán , fue rescatado por sus familiares el cuerpo de Arcenio Cardozo, quien cayó en un campo minado cuando se encontraba de cacería junto a un amigo, quien resultó herido.

Denuncia su familia que, tras esperar 18 horas, decidieron ingresar por el cuerpo. “Desafortunadamente no hay presencia de ninguna autoridad, no hay Policía, no hay Ejército, no hay CTI. Estoy en el sitio por versiones de la gente, mi papá está a 20 metros de ahí para adentro, ahí está mi papá”, denunció desde la zona Jorge Cardozo, hijo de la víctima.

Tras retirar el cuerpo de la zona peligrosa, arribó al lugar una patrulla militar. “Hubo presencia hasta después que se recuperó el cuerpo”, señaló Edric Ortigoza, otro familiar que participó en la recuperación del cadáver.

La víctima era el esposo de una docente de San Vicente del Caguán y había viajado a visitar a un amigo.

El Ejército señaló a las disidencias de las FARC como responsables de este hecho.