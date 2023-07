Familiares de desaparecidos en Norte de Santander exigen que Mancuso diga la verdad sobre víctimas

En un acto de peregrinación, los familiares de desaparecidos en Norte de Santander honraron la memoria de sus seres queridos en los hornos de Juan Frío, en el municipio de Villa del Rosario. Los caminantes le pidieron al Gobierno colombiano exigirle a Salvatore Mancuso que cuente la verdad sobre el paradero de las víctimas.



Con una agonía y tristeza profunda en cada paso que daban, los familiares de desaparecidos en Norte de Santander hicieron un recorrido hacia los hornos crematorios donde, posiblemente, grupos criminales se deshicieron de los cuerpos de sus seres queridos, en el marco del conflicto armado en Colombia.

Tomás Meneses, que no sabe nada de su hijo Jesús Eli Meneses desde el año 2002, recordó el día en que lo vio con vida por última vez. “A él lo amenazaron, él nunca había visto armas y salió asustado, llegó a mi casa y me comentó el caso. Luego dijo que se venía el domingo a pedir ayuda aquí a esta gente para que lo dejaran llegar, se vino y no volvió más", dijo.

Mientras tanto, su hija Soraida Meneses lo sostiene del brazo y lo reconforta. Ella también enfrenta el flagelo de la desaparición forzada, pues no solo vive con el dolor de no saber nada de su hermano, sino también de su hijo, que se llevaron hace siete años, un 18 de diciembre, cuando llegaba desde Venezuela.

En total son 150 los familiares que participaron en el acto de peregrinación y que afrontan un dolor que no desaparece ni con los años. A Socorro Durán, el Ejército le asesinó a uno de sus hijos que, según ella, lo hicieron pasar como falso positivo. A su otro hijo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC) reconocieron haberlo asesinado.

Publicidad

“A él lo metieron en un carro. Dicen que lo mataron y lo tiraron al río, yo me puse a buscarlo, pero me dijeron que no lo buscara más”, lamentó la madre.

Carmen Serrano también tiene a su hijo desaparecido y este domingo cumpliría 40 años de edad. “El 9 de abril de 2010, él trabajó hasta las cuatro de la tarde y en medio de un aguacero me lo desapareció, era mi único hijo”, comentó.

Los familiares de los desaparecidos en Norte de Santander piden al Gobierno nacional celeridad en el proceso para buscar a sus seres queridos en las trochas de la frontera con Venezuela.

Publicidad

“Si el señor Mancuso va a subir al dichoso puesto que le tienen otorgado y se le va a dar su libertad, no vamos a aceptar nada de él siempre y cuando no nos entreguen a nuestros seres queridos”, expresó la madre de uno de los desaparecidos, durante la peregrinación.