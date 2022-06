A la espera de un milagro: familiares de mineros atrapados en El Zulia no pierden la esperanza

Angustiados permanecen los familiares de los 14 mineros atrapados en la mina de carbón, en El Zulia. Los rescatistas no han podido llegar 200 metros bajo tierra al lugar, donde ocurrió la explosión.

Ana Deisy Gómez permanece a escasos metros de la mina La Mestiza, en El Zulia, desde el lunes. Ha comido y dormido en este lugar a la espera de que le den respuesta sobre el estado de su esposo Fermín Torres, quien desde hace 20 años se dedicaba a trabajar en minas y es uno de los 14 hombres que siguen atrapados tras la emergencia.

“De aquí no me voy hasta que no me lo entreguen. Yo sé que él está vivo”, dice Ana Daisy Gómez, esposa de minero atrapado.

Como ella, se encuentra Daniel Arias, quien espera saber sobre su primo Giovany Celis. Habla desde su experiencia, pues también es minero: “No se sabe qué podría pasar ahí, de pronto la mina esta engasada y se metieron a trabajar así, por eso suceden muchos accidentes, porque a veces no identifican que la mina tenga gas, sino que se le meten así a la ciega”.

No se ha detenido la búsqueda, incluso en la noche los familiares pedían respuestas sobre sus seres queridos, sin embargo, Salvamento Minero ha dicho que no se ha logrado llegar al punto donde están atrapadas las personas.

Esta mina había sido cerrada el año pasado porque se registró un accidente por problemas de ventilación y hace apenas 12 días fue abierta nuevamente con los permisos legales.