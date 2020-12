Familiares de víctimas de falsos positivos piden que general (r) Montoya sea expulsado de la JEP

Familiares de 35 víctimas de los llamados falsos positivos presentaron una tutela en la que le exigen a la JEP que expulse de manera inmediata al general en retiro del ejército Mario Montoya Uribe.

"El que las víctimas concurran ante la jurisdicción, formulen peticiones que no reciben ningún tipo de atención o respuesta, lesiona su derecho a la participación, niega su centralidad e impide que se otorgue plena garantía a sus derechos conculcados”, dice el documento.

Según Sebastián Escobar, abogado de las víctimas, han pasado 292 días sin respuesta por parte de la JEP al clamor de las víctimas.

Además, señala que, durante la versión entregada por Montoya en febrero pasado , el alto oficial no hizo aporte efectivo de verdad.

“Desde un comienzo no aportó verdad, que él no sabía, que él no dio la orden, pero realmente quién era el que daba la orden es ese momento, pues los superiores, y quién obedece, pues sus subalternos. Entonces él sí dio la orden”, dice Beatriz Méndez, mamá de una víctima de falsos positivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz aún no se ha pronunciado.