Familiares de víctimas de masacre en Tumaco denuncian amenazas de muerte

En Tumaco, Nariño, familiares de las seis víctimas de la masacre tienen temor de regresar al sector de La Guayacana porque denuncian amenazas.

“A mí simplemente me amenazaron, me dijeron que, si no me iba, me mataban. Que nos colaboren, nos quedamos solas las mujeres”, dice entre lágrimas una de las familiares.

Entretanto, los cuerpos de las seis víctimas permanecen en la morgue de Tumaco y pronto serán entregados.

Una comisión especial hace presencia en la zona para investigar las causas de la masacre.