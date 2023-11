Familias de jóvenes desaparecidos en Caquetá hace 3 meses piden a autoridades que "no nos abandonen"

En el departamento de Caquetá, dos jóvenes de 20 y 22 años de edad están desaparecidos desde hace más de tres meses tras irse de viaje. Sus familiares piden a las autoridades que no se detenga la búsqueda.



Un drama viven dos familias en el Caquetá desde que la pareja de jóvenes viajó del departamento del Huila hacia Florencia.

Los jóvenes identificados como Andrés Vásquez, de 22 años, y Karen Dayana Bañol, de 20, fueron vistos por última vez en San José de Isnos, en el departamento del Huila.

Marisol Mayor, madre del joven desaparecido, expresó: “Hace 3 meses y medio que no sabemos nada de su paradero. Los días y las noches son muy tristes sin saber noticias de él, cómo estará. Le hago un llamado a las autoridades que no nos abandonen, que no nos dejen solos, que sigan la búsqueda”.

Han sido más de 90 días de incertidumbre y aunque los familiares han hecho una intensa búsqueda en el Huila, aún no hay rastro de los jóvenes.

Publicidad

“Que a todos nos duela lo que estamos viviendo en nuestro país. Que no sea solo para una persona, para una familia, sino para todas las familias que estamos viviendo una desaparición de una hija”, dijo Nayarid Rentería, mamá de la joven desaparecida.

Por su parte, el defensor del puedo regional Edwin Leal dice que, “desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado por el respeto a la vida e integridad, y desde luego a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, para que adelanten las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de la desaparición de esta joven".



El teniente coronel Julio Guerrero, comandante de la Policía de Caquetá, dijo que la desaparición de los dos jóvenes “por competencia, le corresponde al departamento del Huila, pues se encuentra toda la parte investigativa en ese departamento. Sin embargo, los mecanismos de búsqueda urgente, desde que se activaron, nosotros también los estamos trabajando con nuestra investigación criminal para lograr que estas personas lleguen al seno de su hogar”.

Entre tanto, familiares de Karen y Andrés esperan que las autoridades den con el paradero de sus seres queridos.