Familias pagaron de contado sus viviendas y ahora se las pueden quitar

Once familias que aseguran haber pagado de contado apartamentos en el conjunto residencial Callejón de la Estanzuela del barrio Milenta, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá, podrían quedar en cualquier momento en la calle.

Esto, debido a que la constructora, la firma constructora Ingeniería y Capitales debía dinero a la entidad financiera AV Villas, la cual vendió la acreencia. Ahora, pese a haber pagado por sus viviendas, podrían ser desalojados.

“En cualquier momento pueden venir a sacarnos de nuestras casas” dijo Carolina Pineda, una de las líderes de la movilización

"Entendemos que esto es un proceso de David contra Goliat. Somos once familias contra uno de los grupos más importantes financieramente en este país. Si tenemos que entrar a demandar, ir a la corte Constitucional, lo que tengamos que hacer, no podemos perder neustras casas, que pagamos de contado, sin ningún tipo de crédito, con los estrictos papeles. No vamos a permitir eso”, agregó Pineda.

Fanny Alayón hizo un llamado a las autoridades judiciales: "¿a dónde me voy a ir a vivir si no soy digna de estar en mi vivienda, la que adquirí con mis recuros financiero, en efectivo?".