FARC acusa a Uribe y Pastrana de ser "venenosos como alacranes"

"Colombia es un país con expresidentes venenosos como alacranes, que aunque no pudieron ganar la guerra, tampoco permiten hacer la paz", sostiene el también número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un artículo divulgado en el blog de la delegación guerrillera en las conversaciones de paz.

"Márquez", alias de Luciano Marín Arango, critica "las diatribas incendiaras" del expresidente Uribe (2002-2010) y considera que éste "no quiere verse como (Efraín) Ríos Montt (expresidente guatemalteco) respondiendo ante los tribunales, lo cual es humano y comprensible".

"Pero no se pueden ahogar crímenes de lesa humanidad bajo el estruendo de sonoridades bélicas", añadió.

En el caso del exmandatario Pastrana (1998-2002), considera que está "disparando con escopeta de regadera contra el proceso de paz en La Habana".

El guerrillero dijo que Pastrana es "tan sulfurado" como Uribe, que "suelta ráfagas y después piensa. O tal vez no. Por lo menos deja en claro que el proceso de paz del Caguán no buscaba la paz, sino tiempo para la reingeniería del ejército y los ajustes del Plan Colombia, es decir, la guerra".

El jefe negociador de las FARC llega a la conclusión de que "Dios los crea y el diablo los junta. Pastrana y Uribe quieren una Colombia aprisionada eternamente en la oscura noche de la violencia".

Asimismo señaló que la política "no puede reducirse a la práctica de sacarse los trapos al sol, ni a disparar contra la reconciliación".

"Necesitamos reunir voluntades para edificar la paz con justicia social, democracia y soberanía", subrayó.

Asimismo llamó a resolver el conflicto que vive su país "sin el plomo de las palabras, sin injerencias extranjeras, y si las hay, que sean para ayudarnos a alcanzar la paz, no para incendiar el país o imponerle trabas jurídicas a la posibilidad de acabar con la guerra".

Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y de las FARC anunciaron el pasado 30 de marzo el aplazamiento hasta la tercera semana de abril del reinicio en Cuba del proceso de diálogo que intenta poner fin al conflicto que padece el país suramericano desde hace casi medio siglo.

Los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos y de las FARC terminaron el séptimo ciclo de las conversaciones sin agotar el debate sobre el tema agrario, primer punto de la agenda pactada para el desarrollo de las conversaciones que tienen su sede permanente en La Habana.

El siguiente tema de discusión en el proceso será la participación política, y para ello el Gobierno y las FARC solicitaron organizar un foro en Colombia que abra el debate social sobre ese tema como se hizo en diciembre con el de la tierra.