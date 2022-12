FARC asegura que menores que están en campamentos serán entregados antes del próximo martes

También señalaron que obras como puentes y colegios deben incluirse en el listado de los bienes que deben entregar.

El 15 de agosto los menores que aún siguen con las FARC serán entregados, así lo afirmó este viernes ‘Pastor Alape’.

“De aquí al 15 de agosto salen todos excepto los que se rebelan y dicen yo no me voy para allá porque ustedes me están entregando. Me tocó ir al Chocó a convencer a unos chicos de esos de que salieran, hoy me están diciendo que los traicioné porque los metí a un programa que no eran sino promesas”, señaló el miembro del secretariado de las FARC.

Sin embargo para el procurador Fernando Carrillo la entrega de los menores no da espera y no hay lugar para lo que llamó como "excusas".

“Honrar los acuerdos de paz supone enviar los listados de los menores que están todavía en manos de la guerrilla. Acá no caben excusas en relación con que Bienestar Familiar está incumpliendo. Y por eso la solicitud es que le entreguen esos menores al Estado”, dijo Carrillo.

La cuenta regresiva para los compromisos de las FARC también está contando para la entrega del listado de bienes en su poder y según Alape en los activos deben incluirse varias obras de infraestructura.

“No es descontar, es lo que se ha invertido, tenemos de contar todo lo que se invirtió; hay unas cosas que son materiales que se usaban para la guerra que está disponiendo las Naciones Unidas, ahí están las armas y demás explosivos y todas las cosas en que se invirtió esa plata y por supuesto que invertimos en unos puentes, en unas carreteras, en escuelas, en centros de salud, en acueductos, pues eso pues eso tiene que permanecer ahí como patrimonio pues que fue entregado a la comunidad”, señaló.

El próximo martes terminan las zonas veredales y el plazo para la extracción de los contenedores con armas de las FARC, y en las últimas horas la ONU dio a conocer nuevas imágenes de la salida del armamento de los campamentos.

