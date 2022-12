FARC con su lenguaje desmedido está minando la confianza: Gobierno

A continuación, el discurso de Humberto de la Calle desde La Habana, Cuba:

"Las FARC con su lenguaje desmedido están minando la confianza y creando obstáculos para el buen suceso y trabajo en la mesa de conversaciones

Su proceder parece estar orientado a impedir los avances de las conversaciones. ¿Cómo interpretar, si no, sus palabras en esta ocasión contra el ministro Pinzón y hace unos días contra las Fuerzas Militares? ¿Cómo contribuye esto a la buena marcha de las conversaciones que requieren de un clima de respeto?

No pretendemos que las FARC compartan nuestras posiciones. Nosotros no compartimos muchas de las suyas. De lo que se trata es de avanzar sobre aproximaciones en torno a la agenda pactada para buscar un acuerdo para ponerle fin al conflicto sin que ninguna de las partes abandone sus ideas ni su visión de sociedad.

Como lo dijimos aquí mismo en La Habana la semana pasada, no aceptamos que desde este escenario de paz las FARC se conviertan en jueces de las instituciones y los funcionarios. No, no lo aceptamos, no lo son.

Si las FARC lo que pretenden es participar en el debate público, lo que deben hacer es menos declaraciones y más acuerdos. Avanzar con agilidad hacia un acuerdo para terminar el conflicto y mostrar compromiso con los valores y procedimientos de la democracia.

El Gobierno unificado hace parte de este esfuerzo por la paz que se expresa en nuestro trabajo en la mesa de conversaciones."