FARC cuestionó los “no” del Gobierno durante el proceso de paz

En un comunicado leído por ‘Iván Márquez' en Cuba, en el segundo día de negociaciones entre Gobierno y guerrilla de la nueva fase, el vocero de las FARC precisó los "noes" del Ejecutivo en el proceso.

Según ‘Márquez', el grupo subversivo atendió el llamado del presidente Juan Manuel Santos al diálogo.

Desde ese momento, dijo, las FARC "propusieron que los diálogos se desarrollaran en Colombia" y "el Gobierno dijo no".

También solicitaron "que al camarada ‘Simón Trinidad' se le posibilitara hacer parte" del proceso y "el Gobierno dijo no".

‘Marquez' además, recordó la petición de la guerrilla del cese bilateral del fuego, de la invitación que les hizo a los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al comandante de las FF. MM., general Alejandro Navas, de participar en la mesa de negociación, así como suscribir un tratado de regulación de la guerra, permitir la participación ciudadana en el proceso y una asamblea constituyente, propuestas a las que, dijo, "el Gobierno dijo no".

"Ya son múltiples y estridentes los ‘noes' del Gobierno", cuestionó el guerrillero.

Sin embargo, concluyó diciendo que los rebeldes insistirían en "que escalemos los intentos por alcanzar la paz y que hagamos una gran campaña para mantener la mesa de negociaciones".

El pronunciamiento se dio luego de que Santos dijera que "si las FARC creen que a través de los secuestros van a tratar de presionar al Gobierno para lo que ellos aspiran y es un cese al fuego, se equivocan".

El presidente hizo referencia a los secuestros de tres ingenieros en Cauca, liberados el jueves, y de dos policías en el Valle, cautivos hace una semana, hechos atribuidos a la guerrilla.

Además, al anuncio de las FARC de reservarse "su derecho" a retener a policías y militares a quienes considera "prisioneros de guerra".

Tras la declaración del presidente, la fuerza pública informó sobre la baja de un cabecilla del grupo rebelde conocido con el alias de ‘Jacobo Arango'.