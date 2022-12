FARC dice que "se ha avanzado bastante" en la mesa de negociaciones

Las FARC afirmaron que "se ha avanzado bastante" en la mesa de negociaciones con el Gobierno de Colombia, al tiempo que aseguraron su "presencia" de "alguna manera" en el próximo encuentro de Zonas de Reserva Campesina.

"Se ha avanzado bastante. Es para nosotros de un moderado optimismo", declaró a periodistas el portavoz del grupo guerrillero colombiano, Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez), integrante del equipo negociador en los diálogos por la paz que tienen como sede permanente el Palacio de Convenciones de La Habana.

La mesa de diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC desarrolla ahora su séptimo ciclo centrada aún en la cuestión de la tierra, el primer tema de la agenda de la negociación y también el más complejo al estar en la génesis del conflicto armado que padece Colombia hace casi medio siglo.

Granda afirmó que el III encuentro de Zonas de Reserva Campesina previsto a celebrarse en San Vicente del Caguán el 22 y 23 de marzo "va" y recordó que "hay una invitación a la mesa y seguramente las FARC de una u otra manera nos haremos presencia a nuestra manera".

"Eso no lo puede impedir nadie y en alguna forma estaremos allí presentes quiéralo el Gobierno o no lo quiera, no es ninguna cuestión desafiante es simplemente una realidad", comentó el guerrillero conocido como "el canciller" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las Zonas de Reserva Campesina son áreas autónomas creadas en terrenos baldíos, cuyos títulos de propiedad son de los que trabajan allí, y que están establecidas por ley, pero pasados 20 años sólo seis se han puesto en marcha.

A una pregunta sobre un centro de acopio de drogas atribuido a las FARC que fue destruido en una operación desarrollada el pasado martes por la Brigada Especial contra el Narcotráfico en el suroeste de Colombia, Granda dijo que "eso llama a la risa".

"Las FARC es una organización de alzados en armas y esa es nuestra esencia y está en una guerra demasiado dura, estamos en diálogos de paz", recalcó.

"Somos una organización político militar demasiado seria, demasiado responsable, es sabido que la droga la pueden encontrar en el buque insignia Gloria, a veces en los aviones presidenciales, eso ha sido notorio", añadió el portavoz de los insurgentes.

Además insistió en su solicitud de que el guerrillero "Simón Trinidad", que cumple condena en Estados Unidos, participe en la mesa de diálogos "para que de sus luces y aportes", y exigió al Gobierno colombiano la "entrega inmediata" del cadáver de Raúl Reyes, número dos de las FARC, muerto en un operativo en 2008.