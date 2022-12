FARC finaliza su cuarto alto el fuego desde el inicio del proceso de paz

Esta guerrilla no quiso ser protagonista en los procesos electorales por sus ataques o atentados, por lo que declaró dos treguas con motivo de la primera vuelta del 25 de mayo y otra por la segunda del 15 de junio.

Este último alto el fuego empezó el 9 de este mes y finaliza hoy y según los analistas que siguen el conflicto armado colombiano se cumplió en su práctica totalidad.

El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), tan solo documentó durante este último alto el fuego una violación por un hostigamiento a una estación de Policía en el departamento del Caquetá, en el sur del país.

La unidad responsable de este hecho, el Frente 15, ya estuvo inmersa en una situación confusa durante la primera tregua.

La otra guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se unió a las FARC en el alto el fuego declarado para la primera vuelta, no secundó la iniciativa en esta ocasión aunque prometió no interferir en el proceso electoral.

Ambas guerrillas están inmersas en negociaciones de paz con el Gobierno de Santos: mientras las FARC ya han superado el ecuador de su proceso, que inició en noviembre de 2012 en La Habana, el ELN mantiene conversaciones preliminares desde enero de este año.

Santos ganó la segunda vuelta presidencial del 15 de junio con el 50,95 % de los votos, por delante del uribista Óscar Iván Zuluaga, muy escéptico con la negociación política con las guerrillas, que obtuvo el 45,00 %.

Bogotá