FARC niega que vaya a romper confidencialidad de proceso de paz

En un comunicado conocido este viernes, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko', afirma que las declaraciones entregadas en días pasados , acerca de una supuesta violación de la confidencialidad pactada con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en la mesa de negociación, han sido malinterpretadas y se han convertido en especulaciones de los medios.

"Vale recordar lo consignando en el punto cuatro de las reglas de funcionamiento pactadas, las discusiones de la mesa no se harán públicas", enfatiza.

Y agrega que las FARC no consideran que las declaraciones hechas por el presidente Santos, en referencia a los avances logrados en la mesa de negociación , "riñan con la confidencialidad pactada", por lo que no "no vemos por qué ahora sí los delegados nuestros informan a ese respecto al pueblo colombiano estemos faltando con nuestra palabra".

"Resulta exorbitante y hasta mal intencionado hablar de amenazas en ese sentido", puntualiza la misiva.