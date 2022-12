FARC no abandonará zonas veredales en plazos previstos

Marcos Calarcá, jefe negociador de esa guerrilla, afirma que retrasos e incumplimientos del Gobierno los llevaron a tomar esa decisión.

"No se ha podido hacer el censo que está acordado con la Universidad Nacional para mirar cuáles son los intereses de la reincorporación, qué expectativas tiene cada guerrillero y cada guerrillera en torno a educación, en torno al trabajo, cuáles son los proyectos productivos, de qué vamos a vivir, en qué vamos a trabajar”, denunció Calarcá.

“Eso no ha empezado, entonces si no ha empezado y si para eso fueron creadas, no es posible acabarlas sencillamente y hasta luego, se acabaron los 6 meses y no se cumplió y ya", añadió el jefe negociador, quien dice no se está exigiendo nada diferente a lo pactado.

En el calendario inicial, miembros de esa guerrilla abandonarían las zonas veredales el 1 de junio.

Entretanto, alias Andrés Paris anunció que en Agosto las FARC realizarán una cumbre para constituir su partido político.