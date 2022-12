FARC no aspira a política, según Rodrigo Granda

"No tengo ningún tipo de aspiración política", dijo el canciller de las FARC en entrevista con Blu Radio.

"En general, en las FARC, nadie aspira a puestos de representaciones en las condiciones en que está el país", precisó.

Consideró que para que puedan postularse a cargos públicos, debe hacerse "un estatuto de la oposición, que se haga un nuevo régimen electoral",

"En la dirección de las FARC no hay ese tipo de aspiraciones, hay mucha gente que puede hacerlo mejor que nosotros", reiteró, y sostuvo que los líderes guerrilleros "no somos politiqueros de turno".

Reconoció, sin embargo, que "de firmarse un acuerdo" en la mesa de negociación, "indudablemente se crearía un ambiente político".

Pero en su caso particular, dijo, que tras pelear "toda la vida" en la selva para luego "pelear una curul, a mí me daría vergüenza".

No obstante, ‘Iván Márquez' señaló la semana pasada que le interesaba participar en política de forma abierta.

Al ser preguntado sobre el acuerdo agrario, ‘Granda' dijo que Gobierno y FARC "hemos llegado a algunas coincidencias (...) de ahí a decir que es el término final para acuerdos, ahí hay mucho para caminar".

Aclaró que en la mesa "hemos identificado varios puntos de acercamiento bastante importantes" de los que se ha elaborado un "borrador muy importante" de cinco cuartillas, como señaló el Ejecutivo, pero que este es "una especie de preacuerdo".