“FARC participó del diseño de la JEP, deben respetarla”: alto comisionado para la paz

En entrevista, Miguel Ceballos Arévalo habló sobre los compromisos con el exgrupo guerrillero, las negociaciones el ELN y hasta del paradero de 'Gabino'.

El pasado 13 de agosto, Ceballos Arévalo asumió su cargo como alto comisionado para la paz del gobierno de Iván Duque. En una de sus primeras labores, el nuevo responsable de la oficina de paz visitó varias de las zonas conocidas como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Sobre el encuentro con la guerrilerada, el comisionado aseguró que en los exmiembros de las FARC “hay una voluntad genuina de cumplir los acuerdos”. De igual manera, recalcó que desde el Gobierno se cumplirán cada uno de los compromisos adquiridos en la Habana.

Frente a los ajustes que ha propuesto el presidente Duque a los acuerdos de paz -eliminar la conexidad del secuestro y el narcotráfico de los delitos políticos- Ceballos señaló que no se va a afectar la base guerrillera, agregando que: “todas las personas que hoy tienen una amnistía y tienen esa conexidad, van a seguir con esos beneficios”.

¿Dónde está Iván Márquez y ‘El Paisa’?

Dentro del dialogo con Noticias Caracol, el comisionado también se refirió sobre el paradero de Iván Márquez y 'el Paisa', que habrían abandonado el espacio territorial de Miravalle, en el Caquetá, por temor a posibles determinaciones de la JEP. Sobre este asunto, señaló -haciendo especial énfasis en Márquez-: “Las FARC participó del diseño de la JEP, lo mínimo que pueden hacer es respetarla”.

Además, agregó que ambos guerrilleros tenían la responsabilidad tanto con Colombia como con su “propia gente” de anunciar si seguían acogidos al proceso de paz o no.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que frente al temor que se tiene por sus posibles decisiones en las extradiciones de los líderes guerrilleros, como Santrich, “el juez natural para decidir si procede o no una extradición es la Corte Suprema de Justicia”.

¿Continuar o no con las negociaciones con el ELN?

Ceballos, como responsable en las negociaciones con grupos alzados en armas, comentó que la mesa con el ELN estaba suspendida mientras se hacía una “valoración seria, completa y prudente”. Entre los factores que el gobierno está analizando se encuentran los recientes secuestros hechos por el grupo guerrillero: “Tristemente el ELN se despidió del anterior Gobierno con seis secuestros y recibió al nuevo con tres más. Esperábamos una respuesta distinta”.

Por último, el asesor en temas de paz de Iván Duque comentó que alias ‘Gabino’ habría salido del país hacía Cuba por un tema médico bajo conocimiento del gobierno Santos. Sin embargo, señaló que la nueva administración se cuestiona si el máximo líder del ELN podía salir o no del país : “Las órdenes de captura solo estaba levantada a los miembros representantes”.