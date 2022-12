FARC pedirá perdón a las víctimas, no a los enemigos, afirma ‘Timochenko’

"¿De qué y a quién pedimos perdón? No a nuestros enemigos, pero sí a las víctimas; no a las de un informe que anda diciendo que violamos mujeres de cuatro a 70 años", señaló el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’.

‘Timochenko’, con quien el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el pasado 23 de septiembre un acuerdo de justicia al que someterse tras el acuerdo de paz final, aseguró que la guerrilla aceptará sus responsabilidades.

"Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que se deduzcan del tribunal. Si hay compañeros que salen acusados, asumirán su culpa", afirmó.

Según el líder guerrillero, el delito de secuestro, que nombra como "retenciones económicas", no figura en el histórico acuerdo de justicia alcanzado con el gobierno. "Es un tema difícil y complejo", apuntó.

Tras anunciar el acuerdo de justicia, Santos y ‘Timochenko’ fijaron también una fecha límite para alcanzar un acuerdo final: el 23 de marzo de 2016.