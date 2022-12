FARC propone crear un fondo para reparar a las víctimas

Las FARC propusieron en La Habana la creación de un fondo especial para la reparación integral de las víctimas con el que resarcir económicamente a los afectados por el conflicto.

"Debe realizarse un esfuerzo fiscal sin precedentes mediante la disposición efectiva de recursos de presupuesto a fin de financiar resarcimientos materiales cuando menos durante la siguiente década", indicaron los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una declaración leída ante los medios por el guerrillero 'Pablo Catatumbo'.

'Catatumbo', alias de Jorge Torres Victoria, no especificó con qué cantidad se debería dotar ese fondo, para cuya creación las FARC consideran "imperativo" la participación de las organizaciones nacionales de víctimas.

Para constituir ese instrumento de reparación económica a las víctimas, la guerrilla reclama que se eliminen las limitaciones legales aprobadas en el anterior mandato del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014) que establecen como prioridades del gasto fiscal el pago de la deuda externa y compromisos contraídos por préstamos.

"Que no haya esa limitación, que el Estado haga un esfuerzo enorme para que en estos diez años, por lo menos, se cree ese fondo para reparación de las víctimas y así no se quede en mera retórica", añadió Catatumbo.

En su declaración de este miércoles, la guerrilla insistió en su compromiso para que los derechos de las víctimas del conflicto "pasen de la retórica actual a la real y efectiva materialización" y garantizaron su "máxima voluntad política" para que ello sea posible.

El Gobierno de Colombia y las FARC iniciaron este martes en Cuba un nuevo ciclo de negociación dedicado al sensible debate sobre el tema de las víctimas, el cuarto punto de los cinco en la agenda.

"Somos conscientes de que no estamos frente a una tarea fácil, pues se trata (...) de concebir en forma creativa y hacer realidad el difícil balance entre los anhelos sociales de paz y los derechos de las víctimas", apuntó la guerrilla.

Las FARC advirtieron que el entendimiento sobre el punto de las víctimas no puede "reproducir la idea de una victimología de los vencedores" ni pretender "reducir" a la guerrilla como "una máquina de victimización y a una organización de victimarios".

Según datos del Centro de Memoria Histórica de Colombia, el conflicto ha dejado en medio siglo 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27.000 secuestrados.