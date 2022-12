FARC publicó supuesto testimonio de Kevin Scott

La entrevista aparece transcrita en un blog y según los subversivos se procuró ser lo más fiel posible a su versión. Aseguran también que las grabaciones de voz existen. Sin embargo, no publicaron ninguna de estas.

La guerrilla achaca al presidente Santos y su gobierno el hecho de que no haya sido liberado y dice que siguen a la espera de que el mandatario de via libre a una comisión humanitaria para su entrega.

Según el texto, Scott comienza revelando cómo fue su servicio militar en Afganistán y su vida en el servicio militar. Si sus palabras son ciertas, el estadounidenses quedó muy resentido en la forma como fue dado de baja.

Luego habla de las FARC y del conflicto colombiano y que no quiere usar armas. "Colombia no es mi guerra, y no estoy involucrado. Esto es para usted y su pueblo, podría alegremente ayudarle, pero no con armas, usted me ha tratado con amabilidad. Yo no hago eso, cuando yo dejé el ejército de Estados Unidos era muy peligroso y difícil, espero que usted entienda que no estoy interesado en matar gente, pero sí en salvar vidas, eso me interesa mucho, la gente puede vivir feliz viviendo sin violencia. Aquí en la selva estoy rodeado de vida, animales y eso me hace feliz.".

Luego revela por qué se internó en zonas peligrosas. "Las personas que trabajan en el hotel donde me quedé me dijeron que probablemente no debía ir a Inírida y al Parque Nacional Puinwai, que era peligroso, realmente quería ir y me fui. Yo solo viajé con una maleta negra, para todo mi viaje, de USA a México, de México a Panamá, de ahí a Colombia, la maleta es la misma que usted cogió".

Dice que "donde realmente le gustó" fue aquí. Y señala que "antes de que me vaya tengo que ver un tigre, es listo y adorable".