FARC se declara en asamblea permanente tras fallo que permite al Congreso modificar acuerdos

“Confiamos en que el presidente haga valer las facultades que le otorga la Constitución para sacar adelante este proceso”, respondió alias ‘Iván Márquez’.

El gobierno colombiano dijo que lamentaba el fallo adverso, pero ratificó su respeto a las sentencias de la Corte Constitucional.

"La decisión de la Corte el Gobierno la acata y la respeta, pero no la comparte. Consideramos esa decisión una dificultad en el camino de la implementación de la paz", dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en rueda de prensa.

El tribunal constitucional consideró como una "sustitución del principio de separación de poderes" y limitante de la "capacidad deliberativa y decisoria del Congreso" un aparte que estipulaba que los congresistas deberán aprobar o rechazar los textos de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo sin hacerles cambios, salvo con la venia del Gobierno.

También declaró inconstitucional un literal que establecía que "en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional en una sola votación".

Corte Constitucional tumba varios puntos del fast track, ¿cuáles son?...

"Este procedimiento era ágil y expedito", agregó Cristo, quien afirmó que el gobierno solucionará esta "dificultad" con el apoyo de las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

La totalidad del acto legislativo había sido objetada en agosto por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, férreo detractor del acuerdo de paz.

Dicha normativa establece un mecanismo de vía rápida (‘fast track’) que, entre otros, permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente en proceso de desarme, para superar medio siglo de conflicto armado.

Bajo esta modalidad, el Congreso aprobó leyes catalogadas como fundamentales por el gobierno, como la de amnistía e indulto para los rebeldes señalados de delitos políticos y la participación política de los miembros de la principal y más antigua guerrilla del país.

Estas normas no se verán afectadas por la sentencia, porque las decisiones del tribunal no son retroactivas, explicó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, en rueda de prensa.