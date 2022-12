FARC se ha infiltrado en protestas de cafeteros en Cauca, según Mindefensa

"En ciertas zonas del país, no hay duda de que distintos sectores aprovechan la situación, uno de ellos el grupo terroristas de las FARC en el caso de Cauca", reveló el ministro de Defensa al dialogar con Blu Radio.

Sostuvo que la columna Jacobo Arenas ordenó a milicianos a ir "a casas de ciertos ciudadanos y los presionan para que estén presentes" en las movilizaciones.

Además, "se han infiltrado miembros de estas estructuras que están dispuestos a hacer saboteos (...) afectando la integridad no solo de la fuerza pública sino de ciudadanos", agregó.

Precisó que con esta denuncia el Gobierno no quiere "satanizar la protesta legítima".

Por otro lado, dijo que la Fuerza Aérea Colombiana ha brindado ayuda en Pasto, Popayán y Florencia al transportar insumos médicos, alimentos e incluso pasajeros.

Además, se incrementaron "los vuelos que se están haciendo para garantizar que lleguen más de 30 toneladas de alimentos", ya que el "paro empieza a afectar a miles, millones de personas que no tienen que ver" con lo que está pasando.

Los caficultores entraron en huelga hace nueve días para exigir una respuesta del Gobierno ante la crisis del sector, afectado por una revaluación del peso frente al dólar, las plagas en los cultivos y el empobrecimiento de los cultivadores.