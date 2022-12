Farc sería responsable de atentado contra la Casa de Justicia de Anorí

Una explosión ocurrida en la noche de este jueves frente a la fachada de la Casa de Justicia de Anorí, al norte de Antioquia, tiene atemorizada a la población de este municipio.

El hecho ocurrió a eso de las 11:00 de la noche en medio de un aguacero, a un par de cuadras del parque principal del pueblo y de la estación de Policía. Por fortuna no resultó ninguna persona herida.

Carlos Mauricio Ocampo, personero del municipio, manifestó en su cuenta de twitter: “Desanimo y tristeza me queda al ver mi lugar de trabajo casi destruido por el accionar irracional y cobarde de GOAL”.

Con la exposición resultaron afectadas varias viviendas y locales comerciales.

En la mañana de este viernes las autoridades descartaron que en el lugar hubiera algún otro artefacto explosivo.

El Frente 36 de las Farc sería el responsable del atentado contra la Casa de Justicia de Anorí, Nordeste de Antioquia. Así lo expresó el general Leonardo Pinto Morales, comandante de la Sétima División del Ejército.

“Un artefacto explosivo de mediano poder fue detonado por terrosistas del Frente 36 de las Farc”, aseveró el general Pinto.

Agregó, que en este momento trabajan de la mano con la Policía, ya que existen videos y cámaras de seguridad que pueden tener las imágenes para la identificación de los responsables.

“En este momento trabajamos con la policía nacional porque hay unos videos y unas cámaras de seguridad que tienen las imágenes de quienes pudieron haber cometido este atentado terrorista y estamos haciendo operaciones militares para capturar los terroristas de esa zona de Anorí, Campamento y Angostura”, precisó el general.

Para el general Pinto, las Farc se han dedicado a atacar la población civil en todo el territorio nacional y no a las tropas militares.

Noticia en desarrollo…