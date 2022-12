FARC y hermanos Mora Urrea niegan red de testaferrato que incluye supermercados saqueados

Exguerrilleros calificaron acusación de la Fiscalía como una cortina de humo, mientras que los tres comerciantes se declararon inocentes.

A través de un comunicado, el consejo político de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común aseguró no tener ninguna relación con la red de supermercados Supercundi, Merkandrea y Merkafusa.

“De manera irresponsable la entidad a su cargo ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades, como supuestos testaferros de las FARC-EP (...) Mal hace el señor fiscal al salir a condenar sin fórmula de juicio y violando las más elementales garantías procesales”, se lee en la misiva.

A esto se sumó la respuesta de Henry castellanos, alias 'Romaña', señalado directamente por la Fiscalía de enviar dinero a estos establecimientos comerciales para darles apariencia de "legales". 'Romaña' dice no conocer a las personas capturadas, y cuestiona la veracidad de los testigos presentados por la Fiscalía.

Alias ‘Romaña’ sería dueño de los 60 supermercados que las FARC... Romaña añade que debe ser la JEP la que determine el juzgamiento que se le dará a estas acusaciones, pero el decreto del Gobierno que regulaba la administración de los bienes de las FARC es claro en las consecuencias que habría si aparecían activos no reportados.

Hermanos Mora Urrea, ante la justicia

A su llegada al complejo judicial de Paloquemao, Norberto, Yanet y Uriel Mora Urrea manifestaron ser inocentes de las acusaciones de la fiscalía.

Entre las pruebas que presenta el ente contra los comerciantes capturados está el testimonio de un testigo que los señala de tener una relación estrecha con alias ‘Romaña’, que fue quien incluso los refirió con el ‘Mono Jojoy’.

“Es una inferencia razonable apoyada en la declaración de tres delincuentes”, dijo abogado de los capturados.

Los hermanos Mora Urrea fueron imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se espera la decisión sobre si son o no enviados a la cárcel.

