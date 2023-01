FCF entregó boletería a oferente que presentó una propuesta irracional: Superindustria

Superintendente Pablo Felipe Robledo explicó que una boleta de $60 mil terminaba constando $270 mil, solo en el primer eslabón de reventa.

El expediente, con más de 200 folios, contiene en detalle las pruebas de cómo operó el autodenominado grupo ‘Socios Ticket Ya’ conformado por la Federación Colombiana de Fútbol y los operadores de la boletería, Ticket Shop y Tu Ticket Ya.

Según la investigación de la Superindustria, fueron los encargados de planificar, diseñar y ejecutar el desvío masivo de boletas con fines de reventa para los partidos de fútbol durante las eliminatorias a Rusia 2018.

"Cada uno de los investigados, de la larga lista, jugó un rol específico para contribuir al resultado que se ha indicado", señaló Robledo.

La primera ilegalidad señalada por la Superindustria fue direccionar el contrato por parte de la Federación Colombiana de Fútbol hacia Ticket Shop, simulando un proceso transparente y competitivo, aunque no cumpliera con las condiciones establecidas.

"La FCF le entrego el contrato de boletería a un oferente que presentó una oferta absolutamente irracional", explicó el funcionario.

Una vez adjudicado, dependiendo del partido, el operador comenzaba la desviación de un porcentaje de las boletas.

"Terminaban por parte de Ticket Shop entregando a Ticket Ya para revender, dependiendo del partido eran dos mil, tres, mil cinco mil, catorce mil boletas", dice el superintendente.

Y finalmente se hacía efectiva la reventa a precios superiores a los de taquilla.

"Una boleta de 60 mil pesos a 270 mil pesos en el primer eslabon de la reventa y después en la calle a 800 mil pesos…3 millones para el partido de Brasil", explicó el superintendente.

Incluso los denominados socios hablaban de los movimientos internos que debía hacer la federación con la selección.

"Medardo Alberto Romero Riveros: ¡¡hay que sacar a Pékerman "pero ya", si no, no vamos al mundial, Reynaldo Rueda es la ficha a jugar!! Pékerman nos tiene por fuera del Mundial, y si no clasificamos, pensaría que Jesurun perdería su presidencia, y tuticketya.co ????!! socios, q (sic) peligro”, escribieron en un mensaje de WhatsApp.

Según la Superindustria, en total se desviaron 42.221 boletas de 8 de los 9 partidos de eliminatorias al Mundial, cuyo valor total en taquilla era de 8 mil millones de pesos, mientras que el de reventa supero los 13 mil millones.

La federación deberá en los próximos 20 días rendir descargos.