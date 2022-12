Fecode se mantiene en paro y rechaza declaraciones del presidente Santos

Dicen que repondrán clases perdidas, pero no aceptarán descuentos de días en sus salarios. Mineducación pidió asignar un mediador oficial para buscar un acuerdo.

“Así no hay ninguna posibilidad de negociación con el Gobierno y mantenemos el paro nacional”, aseguró Carlos Rivas, presidente de Fecode, tras las declaraciones de Santos en donde afirmó que maestros deberán reponer los días no trabajados para recibir su salario.

“Maestros deberán reponer clases para recibir salario de semanas o... Además, Tarcisio Mora, segundo vicepresidente de Fecode, sostuvo que los docentes no están de acuerdo con el aumento de salario acordado para los trabajadores estatales.

Entretanto, líderes del paro insisten en reunirse con el presidente Santos y la ministra de Educación Yaneth Giha pide definir un mediador oficial en el proceso.