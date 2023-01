Federación de Tiro y Caza no comparte fallo que prohíbe la caza deportiva

Corte Constitucional la declaró ilegal por ir en contra de la protección del medio ambiente.

Aunque la Federación de Tiro y Caza dice respetar el fallo, su vicepresidente, José Lombana, aseguró: “Lo que usted primero piensa es que la caza deportiva es simplemente un señor armado que coge dispara y mata a un animal, que, per se, eso le produce placer cuando eso no es así”.

Entretanto, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que no se pronunciará sobre el tema hasta ser notificado del fallo de la Corte Constitucional, que concedió un año para que entre en vigor la plena aplicación de esta prohibición.

Demandantes, quienes celebraron la decisión, afirman que son varias las especies que han sido eliminadas por la práctica de la caza deportiva.

