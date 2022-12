Federico Restrepo acusa a Luis Pérez de tener nexos con grupos ilegales

“El señor Luis Pérez viene desarrollando una campaña que no es perfectamente limpia es una actividad con mentiras, engaños y comprando conciencias”, aseveró Federico Restrepo, candidato a la Gobernación de Antioquia.

Al tiempo, se solidarizó con los periodistas que, en su momento, recibieron amenazas por denunciar a Pérez Gutiérrez. ( Ver también: El escritor antioqueño Pascual Gaviria denuncia amenazas de muerte en su contra )

“Y que no sea que por lo que estamos diciendo, mañana vamos a ser demandados nuevamente, amedrentados o amenazados de muerte”, agregó Restrepo.

Adicionó que su campaña está siendo saboteada.

“Nos han deteriorado las vallas, nos dañan los pasacalles, nos pintan mensajes que no comprendemos”, afirma el candidato.

La temperatura sube en las elecciones a la Gobernación de Antioquia, cada vez hay más polémica contra el candidato que va punteando. Muchos aseguran que son los grupos ilegales liderados en Bello que han subido a Pérez, otros, afirman que es una estrategia del Fajardismo, la expectativa ahora es por la respuesta de Luis Pérez.