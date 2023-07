Felicidad en casa de la sargento Karina Ramírez: así celebraron familiares su liberación

Con alegría pura, así recibió la familia Ramírez Chitiva la liberación de la sargento Karina Ramírez , sus dos hijos y la mascota, quienes habían sido secuestrados en Arauca por parte del ELN.



Gerardo Ramírez, padre de la suboficial, le comentó a Noticias Caracol cómo recibió el anuncio.

“La verdad que muy feliz, contento. Esta tarde, cuando me llamó mi hija, no pensé que fuera ella porque me llamó de un número privado. La felicidad fue grande para mí porque llevaba todos estos días angustiado y sin poder dormir”, indicó.

Además, el progenitor de la sargento agradeció a todos aquellos que contribuyeron en el proceso.

“Estoy muy feliz y le agradezco al pueblo de Colombia, a la gente del Tolima, a los amigos, a los presidentes de junta, por todo el apoyo que me dieron, gracias a ustedes los periodistas porque nunca me dejaron solo, siempre fue ese acompañamiento permanente, preguntándome y dándome ese apoyo que yo necesitaba en ese momento que estaba agotado y muy triste”, señaló.

María Chitiva, madre de la uniformada y abuela de los pequeños que también fueron plagiados, expresó su agradecimiento y compartió cuándo se reunirá con su hija.

“Estoy agradecida con Dios por la libertad de ellos, con los familiares, la gente de Melgar, los periodistas, los medios de comunicación, estuvieron siempre”, expresó.

Asimismo, la señora María Chitiva reveló que se desplazan a Bogotá para reencontrarse con la sargento Karina Ramírez, los hijos de ella y la mascota.

“Estamos felices de que llegue ese momento de encontrarnos con ella, con los niños y hasta con la perrita”, concluyó.

Presidente Petro se pronunció:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , se pronunció en horas de la tarde de este viernes sobre el secuestro y posterior liberación de la sargento Karina Ramírez.

En medio de un discurso que tuvo lugar en Buenaventura, occidente del Valle del Cauca, el jefe de Estado se refirió al secuestro de la suboficial del Ejército.

“Hoy registramos con complacencia, aunque nunca debió producirse el hecho, la liberación de la sargento y sus hijos que habían sido tomados por el ELN, finalmente liberados por esta agrupación armada, con la cual se ha decretado un cese al fuego bilateral nacional con mecanismos de verificación que comenzaron desde el día de ayer (jueves) y que esperamos terminen, en términos de acabar", aseguró Gustavo Petro.

Y agregó: "Este que es ya el último eco de la insurgencia armada como un mecanismo utilizado en décadas por colombianos y colombianas para intentar cambiar el país y que terminó, a través de las décadas, en una violencia que nadie quiere ya y de la cual tenemos que escapar si queremos construirnos como una nación”.