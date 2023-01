Feminicidios en Colombia: ¿qué hace a un hombre maltratador o violento?

El feminicidio, tristemente, fue uno de los crímenes predominantes del 2022. Tan solo el año pasado se presentaron más de 250 feminicidios en Colombia , siendo el mayor agresor las exparejas sentimentales, pero ¿qué lleva a una persona a cometer un feminicidio?, ¿estamos hablando de una enfermedad psicológica o de un actuar doloso?

“Realmente, no podemos hablar de una enfermedad mental, incluso la gran mayoría de esas personas no tienen ninguna patología de base. A veces se tiende a pensar que la enfermedad mental es la causante de muchas de estas situaciones, pero realmente la enfermedad mental el porcentaje es muy bajo frente a los tipos de situaciones que generan ese tipo de violencia”, explicó Gustavo Ballesteros, psiquiatra forense.

¿Cuáles son las características de un feminicida?

“Desde la perspectiva psiquiátrica hay muchos factores que pueden generar que la persona tenga este tipo de conducta. Se ha visto algunas características en las cuales los individuos tienden a ser impulsivos, de baja tolerancia, pero desde el conocimiento, desde la condición de entender lo que se está haciendo y cómo está afectando, incluso la manera en que estos planean o ejecutan ese tipo de conductas da cuenta de su capacidad de entender lo que está sucediendo frente a este tipo de comportamientos”.

¿Cómo se empieza a formarse ese hombre maltratador o violento?

“Hay muchas situaciones más de los elementos de personalidad, es decir, la manera en que el individuo construyó su vida y decidió llevar su comportamiento donde hay estos elementos que permiten que el individuo justifique continuamente la manera en que se relaciona con el otro y la manera como toma a las víctimas desde el punto de vista de cosificar a las mujeres, en este caso como pertenencia. Realmente este tipo de conductas violentas no tienen ningún tipo de justificación, pero a nivel social muchas veces estas personas tienden a utilizar esa forma de actuar para justificar lo que terminan haciendo”.

En el caso de las relaciones sentimentales en contextos de violencia “muchas de las víctimas de feminicidios están relacionadas con personas que han tenido una relación previa y cuando terminan esa relación porque hay una estela de violencia previa, esto genera en estas personas, no en todos no es generalizado, pero sí en algunas personas la manera en que terminan actuando de irla a atacar como un objeto. Termina siendo la mujer una cosificación y una forma de verla como un objeto de una propiedad y de una valía muy baja frente al otro”, anotó el experto.

¿Pueden estas personas cambiar?

“Realmente, no. Si vemos, muchas de las víctimas de feminicidio termina siendo un proceso en que ya previamente han generado situaciones donde la víctima ha sido vulnerada por esta persona, pero en todo ese proceso o no denuncian, si se denuncian no se presentan, y terminan generando este crecimiento de violencia que lleva a un punto de terminar en los feminicidios”.

¿Cuáles son las señales de alerta?

“Las alertas es que si empieza la violencia y hay elementos que lo indiquen es mejor alejarse de estas personas porque, precisamente, no son personas que terminen en un arrepentimiento completo en situaciones puntuales”.