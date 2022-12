Fenómeno de El Niño será débil en los últimos meses del año, asegura Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó este viernes que el fenómeno climatológico de El Niño, cuyos efectos se sentirán desde este octubre hasta el primer trimestre de 2015, "viene débil" para los últimos meses de este año.

No obstante, el director del IDEAM, Omar Franco Torres, advirtió en un comunicado que pese a esto la población debe prepararse, pues una intensidad débil "no quiere decir que no haya ningún tipo de impacto, (...) debilidad no anula vulnerabilidad del territorio".

La variabilidad climática del fenómeno se espera desde el último trimestre del año hasta el primero de 2015, por lo que coincidirá con la temporada seca a comienzo de año, lo que podría agravar la situación.

Asimismo, Torres remarcó que el fenómeno de El Niño impactará "principalmente en las regiones Caribe y Andina" e insistió en "no bajar la guardia porque tenemos un compromiso con el ahorro y cuidado del recurso hídrico".

"Recomendamos ahorrar mucha agua para suavizar el impacto de El Niño del primer semestre del 2015", anotó Franco Torres.

Y es que la llegada de este fenómeno podría empeorar aún más los graves estragos económicos que la sequía de los pasados meses ha causado en el norte del país, especialmente en el departamento de La Guajira, por lo que recomendó contención.

Por otro lado, la institución anunció la llegada de la segunda temporada de lluvias del año, la cual irá desde la segunda semana de septiembre hasta el final de noviembre en la región Caribe y Orinoquia.

Ante la temporada de lluvia que se avecina para el país, se espera "que se presenten deslizamientos de tierra e incrementos en los niveles de los ríos para los meses de octubre y noviembre" advirtió el IDEAM.