Festival Estéreo Picnic: un mundo distinto para grandes nombres de la música y artistas emergentes

El empresario Julio Correal tiene la batuta en el ámbito de los festivales en Colombia. Desde el rock de antaño, pasando por la ola alternativa y aterrizando en la era de lo urbano, Correal se ha paseado por los grandes escenarios mundiales para construir una escena musical y de entretenimiento del país para el mundo. En una charla con Caracol Ahora, expresa sus visiones de esta edición del festival y los artistas que conforman el cartel.



De actitud fresca y lentes prominentes, Julio baila la melodía que le pongan. Recuerda que el sueño de un festival como el Estéreo Picnic nació de una visita al Coachella en 2007. En medio de las notas de The Strokes, surgió la idea de replicar esta experiencia en suelos colombianos. Cuatro años después, y con el apoyo de Sergio Pabón y Santiago Vélez, soltaron al ruedo la realidad de un mundo distinto.

Correal a veces habla del evento como un sueño lejano, pues la voz se le proyecta como si tuviera ilusiones de niño. “Bellísimo que hoy en día tengamos ese festival tan hermoso acá en Bogotá, ¿no? Y más que viene gente de todo el mundo, no solamente los bogotanos”.

Comenta que uno de los criterios de los festivales es ampliar el horizonte musical de quienes asisten a ellos. Así mismo, brinda el chance de que los organizadores puedan buenos traer artistas que por si solos no lograrían hacer un sold out, sea porque no son muy radiales o pertenecen a un nicho específico.

Las visiones de esta edición



Jueves 23: “El día más hipster”

El más esperado del día es, sin lugar a dudas, Twenty One Pilots, quien entró en reemplazo de Blink 182 al cancelar su gira por una lesión del baterista Travis Barker. También se presentarán The 1975, Cigarettes After Sex, SOFI TUKKER, Tame Impala, Melanie Martínez, entre otros.

“Pues The 1975, este año va a repetir con toda porque realmente puso la vara muy alta del año pasado y los Twenty One Pilots que cayeron por sorpresa y tienen un gran compromiso con el público, porque así como cayeron de sorpresa les toca cerrar la tarima principal”, señala Correal.

Dentro de los artistas emergentes, Julio recomienda ponerle cuidado a Lika Nova e “interesante ver a Juliana, ganadora del Grammy”.

Viernes 24: “El día del perreo”

Drake, Rosalía y Blondie pondrán a vibrar los corazones de miles de fans que los verán en los escenarios de Adidas y Johnnie Walker. En el del Banco de Bogotá, el artista urbano Mora pondrá en alto el reguetón.

“Ojo señores, que hay una gran expectativa por Jerry Rivera. Creo que ese escenario es pequeño para la expectativa que ha generado”, expone Julio.

Sus imperdibles para son Nidia Góngora y Mabiland.

Sábado 25: “El día del chispum”

The Chemical Brothers, Armin Van Buuren y Ryan Castro encabezan un día movido y variado. Así mismo, para el empresario, el show de la banda alemana Moderat “vale la pena y es increíble”, y Bizarrap es un imperdible.

Destaca que el colombiano Alci Acosta, un artista con más de 5 décadas de trayectoria, tocará de las 5 p. m. a las 6 p. m., en lo que para él es una hora mágica en este tipo de eventos, porque “aparece otro festival, porque cuando se prenden las luces uno llega a otro mundo”.

“Que chévere L’Imperétrice, que lo estuvo yendo y me parece una nena que canta muy bacano y que vale la pena vacilársela”, cuenta.

Domingo 26: El gran final

Para Correal, una de las artistas más esperadas por los colombianos es Billie Eilish. Ese mismo día destacan Conan Gray, Lil Nas X, Villano Antillano y Morat, que “tiene una gran afición, son muy buenos en tarima, y acordémonos que agotaron cinco Arenas Movistar”.

Así mismo, “ese escenario principal lo abre La Ramona, que lo recomiendo, es una nena con un gran talento y vale la pena estar allá”. Resalta también la participación de Pilar Cabrera, La Banda del Bisonte y Nicolás y Los Fumadores.

Reconoce que tener tanto talento compartiendo en un espacio hace que, aunque no esté escrito, muchos artistas compitan por presentar una experiencia única y memorable, ya que saben que eso es lo que será tendencia al día siguiente.

El empresario señala que el Estéreo Picnic tiene la particularidad de ser el escenario con el cual los artistas suelen cerrar la temporada de festivales que han recorrido en Argentina, Chile y Brasil. Le es difícil destacar un momento favorito de más de una década de FEP, pero recuerda con cariño las presentaciones de The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Los Fabulosos Cadillac o el Grupo Niche.

A pesar de todos esos grandes acontecimientos, cree que “lo más bonito fue el primer Estéreo Picnic, fue un solo día y cada uno de los socios nos ganamos un millón de pesos”, confiesa entre risas, “pero estuvo buenísimo, claro, esas son las anécdotas que nunca se olvidan”.