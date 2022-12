Filas de hasta 7 horas hacen venezolanos hijos de colombianos en consulado del Táchira

Llegan de diferentes regiones para obtener la cédula que les permita salir del país. Se quejan de las largas esperas y de la atención.

Muchas personas acuden a hacer filas desde las tres de la mañana. Como en el caso de Saida Velazco, quien llevaba esperando más de 7 horas para entregar sus documentos al consulado y obtener cédula colombiana.

Sus padres nacieron en Bogotá y ahora quiere obtener su nacionalidad y dejar Venezuela.

“Yo me quiero ir del país, este país no sirve para nada, estamos demasiado mal. No tenemos comida, no tenemos para nada, tengo hijos. Yo me quiero ir de este país”, dice con amargura.

John también quiere irse de Venezuela, aprovecha que su papa nació en Cúcuta para solicitar la cédula colombiana. Él quiere trabajar en lo que sabe hacer.

“Yo soy albañil y aquí el trabajo de la construcción es pésimo, no se consigue ni cemento, no hay canilla, no se consigue nada”, explica.

Las filas de los aspirantes para ingresar eran de más de tres cuadras. En sus muñecas les marcaron el número en que iban a ser atendidos. La mayoría estaban molestos por la forma como eran tratados.

“Yo sé que estamos en el país de las colas pero Colombia no debe dar un ejemplo como este”, expresaba Jairo Jaramillo, quien aspiraba a obtener la cédula colombiana.

Los solicitantes esperaron bajo un inclemente sol, hasta qué les informaron que ya no serían atendidos. Luego, en la puerta la puerta del consulado, se reunieron para obtener una explicación, que no les dieron.

Noticias Caracol trató de obtener una explicación de algún representante del consulado en el Táchira, pero se aseguró que no se dará hasta que no haya autorización de la Cancillería colombiana.