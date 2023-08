Filtran audio de discusión entre Andrea Petro y su hermano Nicolás: “Estaba muy alterada y dolida”

En su cuenta de Twitter, Andrea Petro reconoció la fuerte discusión que sostuvo con su hermano Nicolás Petro, a raíz de la filtración en redes sociales de un audio que evidencia esta situación en medio del escándalo que afronta la familia presidencial tras la captura del diputado de



“Grave que se metan en una conversación personal entre mi hermano y yo donde discutíamos y publiquen de manera poco convencional la discusión. Era privado”, manifestó Andrea Petro.

Ella aseguró además que “nunca más volví a hablar desde ese día con mi hermano y eso me parte el corazón. Yo a él lo amo y lo sabe”.

En la conversación filtrada se le oye bastante alterada y molesta, como la misma Andrea Petro reconoció en su comunicado.

“No, no estoy orgullosa de las palabras que utilicé en ese momento. Estaba muy alterada y muy dolida como cualquier otra persona. Estamos en una situación muy difícil como familia y sí es verdad que me duele que se sirvan de mí para eso”, señaló.

Andrea Petro le hizo fuertes reclamos a su hermano procesado en este momento por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Ya me está dando rabia es contigo, porque ya nos enteramos todo lo que hace ella”, le decía Andrea a Nicolás refiriéndose a Laura Ojeda, actual pareja del diputado.

“Sobre mi cadáver se mete en la familia (…) Tarde o temprano vas a abrir los ojos y ahí sí vas a venir llorando, Nicolás", manifestó.

En otra parte de la conversación le hace otro reclamo relacionado con sus problemas judiciales. “Soy la única que se está quemando hasta el put* lomo para que no te metan en la cárcel, Nicolás”, le dijo.



Andrea Petro expresó que no se sentía orgullosa por la forma en que se había expresado en ese momento. “Yo también me dejo llevar por las emociones como todos ustedes, soy humana”, subrayó.