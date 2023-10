Filtran interrogatorio en el que Nicolás Petro habló de dineros en la campaña de su padre

La defensa de Nicolás Petro cuestionó la filtración del video del interrogatorio el pasado 2 de agosto que fue publicado en las últimas horas por parte de la revista Semana. Señalan que hay una práctica sistemática de la Fiscalía General de la Nación de utilizar la detención preventiva para obtener confesiones o preacuerdos de los procesados.



En la grabación, Nicolás Petro Burgos reconoce ante el ente investigador que su padre, el actual presidente de la República, sí conocía sobre la entrega de dineros que hicieron Euclides Torres y Christian Daes para la campaña política en la región Caribe.

Las declaraciones fueron en medio del interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, el pasado 2 de agosto y que reveló revista Semana.

“Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; en los carros cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iban Pedro Flórez, él y yo, y hablábamos de la financiación”, señaló Nicolás Petro.

En el video ratificó que el hoy presidente de la República nunca se interesó por saber si estos dineros eran reportados a la campaña: “Nunca se interesó por ese tema. En presencia mía, no”.

También dijo que la jefe de prensa María Antonia Pardo supuestamente se encargó de organizar la reunión en la que se concertó el apoyo económico de Christian Daes a la campaña. Nani Pardo es la expareja sentimental de Agmeth Escaf.

En medio de su declaración, entregada al ente investigador, Nicolás Petro también salpicó al hoy representante Agmeth Escaf y a la primera dama, Verónica Alcocer, quienes supuestamente adelantaban una campaña paralela.

“Ese día se reunió con el señor Christian Daes Agmeth Escaf y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer. Según Agmeth Escaf, Christian Daes financió la campaña paralela que llevaba Verónica Alcocer”, explicó.

En las declaraciones también habla de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento para la Prosperidad Social, quien presuntamente sabía de los ingresos de dineros y como habría favorecido al empresario Euclides Torres: “Se encargaba de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés”.

Tras la publicación del interrogatorio de la Fiscalía General de la Nación a Nicolás Petro, Diego Henao, abogado del exdiputado del Atlántico, arremetió contra el ente acusador, señalando que ya es una práctica sistemática del ente investigador usar la detención preventiva como método de investigación e instrumento para presentar delaciones o preacuerdos con los procesados.

Lo mismo hizo Nicolás Petro en su cuenta de X: “Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”.

Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) September 30, 2023