Finca que fue de los Castaño y que cuesta $50 mil millones pasó a las víctimas

Durante muchos años Montecasino, una casa finca de tres hectáreas, fue el centro de operaciones de los hermanos Castaño Gil en Medellín. Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, explicó que desde allí se coordinaron atentados terroristas, asesinatos y desapariciones.

La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia tras un largo proceso jurídico. Hace tres años los Magistrados de Justicia y Paz ya habían cedido parte de la propiedad para reparar a las víctimas, pero otro porcentaje lo tenía la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Ahora todas las tres hectáreas entran al Fondo de Reparación de Víctimas.

(El mapa señala la ubicación del predio y, aproximadamente, su tamaño)

La mansión, avaluada en 40 mil millones de pesos, se convierte hoy en el bien de mayor valor del paramilitarismo en Colombia en ingresar al Fondo de Reparación de Víctimas.

La sede alterna de Telemedellín, que hoy funciona en una parte de la hacienda Montecasino, seguirá allí hasta diciembre, pese a que hoy pasó a manos del Fondo de Reparación de Víctimas, por disposición de Corte Suprema de Justicia

Henry Horacio Chaves, gerente de Telemedellín, canal adscrito al municipio de Medellín, dijo que “la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no tiene ninguna intención de sacarlos a escobazos de la que otrora fue un lugar de muerte y hoy es un lugar de vida”.

La inversión de 100 millones de pesos que en su momento hizo Telemedellín en ese predio no será recuperable. Sin embargo, la administración considera que es poco para los cinco años en los que usufructuó la propiedad.

El Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que la decisión de la Corte Suprema no afectará el funcionamiento del canal que, antes de finalizar el año, estrenará la sede más completa del país.

Aunque respeta las decisiones, la Alcaldía buscará que dicho espacio siga prestando servicio a la comunidad mientras se decide su futuro.