Firman pacto contra la explotación sexual de menores y mujeres en Colombia

El procurador general aseguró que este delito se invisibilizó mucho tiempo por el conflicto. Añadió sin embargo que no apoyará cadena perpetua para violadores.

Como un delito naturalizado por la sociedad, así calificó el procurador Fernando Carrillo la explotación de niños, niñas y adolescentes en el país. Por eso, pidió fortalecimiento de las campañas de prevención y de la justicia frente al tema.

Sin embargo, resaltó que no apoyará la cadena perpetua para estos delitos.

“No vamos a acompañar la cadena perpetua porque creemos que las reformas que hay que hacerle a la justicia son mucho más profundas que eso”, señaló Fernando Carrillo.

Además anunció que para hacer seguimiento al pacto para combatir este delito se destinarán unos recursos por parte del Banco Interamericano y la Procuraduría.

Para el procurador, el delito de trata de personas fue otro de los crímenes que quedaron invisibilizados por cuenta del conflicto armado en el país.

“El ruido del conflicto armado no nos dejó ocuparnos de una cantidad de temas que fueron aplastados en el tiempo y uno de los temas indiscutiblemente es este”, señaló el funcionario.

Según el fiscal delegado para la infancia y adolescencia, Mario Gómez, este delito se ha incrementado por cuenta del aumento de los cultivos ilícitos en el país, ya que disidencias y grupos armados organizados estarían explotando sexualmente a menores.

“Las niñas colombianas venezolanas y de distintas nacionalidades están participando en el comercio ilegal de sexualidad (…) donde hay participación de narcotráfico, como una manera de satisfacer los intereses sexuales de quienes encabezan esas cuadrillas”, expresó el funcionario.

Durante la firma de este pacto que busca combatir la explotación sexual y la trata de personas, también se evaluaron posibles estrategias para combatir este flagelo desde los medios de comunicación y las plataformas digitales.